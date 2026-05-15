Collovati: "Giocare alle 12 falsa le gare. È una vergogna! Chi non ha giocato non capisce"

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"L’importante è che ci guadagnino gli incompetenti che comandano e che non conoscono il nostro calcio!".

Fulvio Collovati, ex difensore che ha vinto anche il Mondiale nel '82 con l'Italia, ha espresso il suo pensiero a TopCalcio24 sulla decisione di giocare le partite alle 12 di domenica: "È una vergogna giocarsi la Champions a quell'ora!… Chi non ha giocato a calcio non capisce: la partita è un vero e proprio rituale pre-partita che ha bisogno di molti fattori fondamentali… Sarà possibile fare tutto questo? Ho seri dubbi. Partite falsate! E ci sono in gioco milioni e milioni di euro, ma chi se ne frega… L’importante è che ci guadagnino gli incompetenti che comandano e che non conoscono il nostro calcio!".

Collovati prosegue la sua riflessione a Radio Kiss Kiss Napoli: "Una volta ci si accontentava nelle ultime giornate… Se avverti un mese prima uno si prepara, ma decidere il giovedì sera… Il calciatore non è una macchina, Tardelli lo chiamavano il coyote, cominciava a dormire alle 4-5. Se Sarri dovesse mantenere quello che ha detto non si presenta, ma sarebbe un grandissimo segnale. Io lo farei".