Alvino: "A Pisa non deve mancare il coraggio! Non si può speculare sul golletto"

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"Se non hai la forza neanche di battere una squadra già retrocessa e ultima in classifica, vuol dire che non meriti la qualificazione alla prossima Champions".

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel suo editoriale nel corso di 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia: "Non può e non deve mancare il coraggio. Il Napoli è più forte del Pisa, il Napoli gioca contro una squadra già retrocessa, il Napoli ha motivazioni da vendere, non dovrebbe esserci partita visto il gap tecnico enorme e io mi auguro che non ci sarà partita. Nessun timore, nessuna paura nascosta, nessuna ansia particolare: a Pisa si va con coraggio, con grinta, con voglia e con determinazione. La deve trasmettere Antonio Conte, deve essere lui quello che lui ha sempre saputo fare meglio di chiunque altro: il condottiero, che ho tanta voglia di tornare a vedere, visto che ci siamo un po’ smarriti, caro mister.

È arrivato il momento di tornare a vedere il Napoli contiano, quello che ci ha fatto appassionare, quello che ci ha fatto emozionare, quello che ci ha fatto attaccare a te, caro Antonio Conte, quella voglia di non mollare mai, quel 'non ci accire nisciuno' che io spesso ripeto. Il Napoli lo ha incarnato, il Napoli di Antonio Conte lo ha incarnato alla perfezione, l’anno scorso sempre e quest’anno un po’ a giorni o a settimane alterne. E allora tiriamo fuori il coraggio, tiriamo fuori la bravura dei singoli calciatori del Napoli e si va a Pisa con un solo grande obiettivo: vincere e convincere, perché non si può pensare di stare lì a speculare sul golletto. Bisogna andare a Pisa, siamo nettamente più forti del Pisa e lo dobbiamo dimostrare sul campo. Il Pisa si giocherà la partita della vita, il Pisa vuole salutare alla grande la Serie A, il Pisa tutto quello che volete, il Pisa qua, il Pisa là: il Pisa è ultimo, il Napoli è secondo, non ci dovrà essere partita. Massimo rispetto, non voglio essere confuso, massimo rispetto per il Pisa e ci mancherebbe altro, rispetto sempre, ma il timore di andare incontro a una brutta figura, questo no.

Chiudo dicendo: se il Napoli non ha la forza di battere il Pisa già retrocesso domenica, il Napoli non merita di andare in Champions League. È semplice il discorso: se tu oggi non hai la forza neanche di battere una squadra già retrocessa e ultima in classifica, vuol dire che non meriti la qualificazione alla prossima Champions League. Quindi non ci voglio proprio arrivare a questo concetto".