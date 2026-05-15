Pisa-Napoli, Ferrara ricorda l'ultima sfida in A: "Il mio gol, Padovano e Diego con la 9”

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Ferrara ha anche ricordato la maglia rossa indossata in quella sfida dal Napoli.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, l'ex azzurro Ciro Ferrara ha ricordato l’ultima volta che Pisa e Napoli si sono affrontate in Serie A, nella stagione 1990-91. La partita terminò 1-1, con i gol di Michele Padovano per il Pisa e dello stesso Ferrara per il Napoli: “Ricordo perfettamente quella partita per il gol ovviamente che feci ma soprattutto per il gol che mi fece Michele Padovano. Devo dire che mi fece fare davvero una brutta figura, quindi ogni volta che lo incontro ci ritroviamo e gli dico Michi mi hai fatto veramente fare una brutta figura in quella circostanza. Un gol bellissimo!”. Ferrara ha anche ricordato la maglia rossa indossata in quella sfida dal Napoli e come Maradona, in quell’occasione, giocò con il numero 9 a causa di alcune tensioni con la società.

Sul futuro di Conte

“Stiamo parlando di un allenatore che parla con i risultati, può piacere, non può piacere la comunicazione, possiamo parlare di tutto quello che vogliono. Dopo dire che parlano i risultati, quello che Antonio ha fatto a livello di nazionale ma anche a livello di club, è credo l’unico allenatore attuale che allena in Serie A che o arriva primo o arriva secondo”. Ferrara ha sottolineato che il futuro sarà deciso dalle parti coinvolte. Pur non sbilanciandosi su un possibile ritorno di Conte alla guida della Nazionale, Ferrara ha riconosciuto che il tecnico rappresenta un profilo di grande valore, capace di riportare la Nazionale ai vertici del calcio internazionale.