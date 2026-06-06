Lukaku, Garcia annuncia: "Non è pronto! Ci vorrà tempo perché giochi più di 20 minuti"

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Il ct del Belgio Rudi Garcia ha subito fatto chiarezza sulle condizioni fisiche di Romelu Lukaku: non è ancora in grado di giocare 30 o più minuti

Come sta Romelu Lukaku? Il bel gol nell'amichevole di martedì contro la Croazia aveva fatto ben sperare i tifosi di Napoli e Belgio, ma il commissario tecnico della nazionale Rudi Garcia ha subito frenato gli entusiasmi in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Lukaku è pronto per giocare di più? Può partire titolare?

"Questa è una buona domanda, mi permette di riportare di nuovo tutti con i piedi per terra. Romelu è già più avanti di quanto pensassi, in allenamento fa già quello per cui è nato: segnare. Probabilmente sono stato io il più felice per il suo gol contro la Croazia, ma il grande pericolo è che i media e i tifosi ora pensino che Romelu sia già pronto e possa partire titolare contro l'Egitto. Siamo ancora molto lontani da un posto da titolare contro l'Egitto.

Forse tra di voi ci sono degli atleti di alto livello, ma forse ci sono anche degli sportivi della domenica! Gli sportivi della domenica a volte pensano di avere ancora 20 anni. Ebbene, loro sanno che se ti sforzi troppo, alla fine finisci per zoppicare e devi curare l'infortunio. Per Romelu è un po' la stessa cosa. Dal punto di vista medico è guarito, ma ci vorrà del tempo prima che possa giocare di nuovo per più di 20 o 30 minuti".