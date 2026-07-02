Malagò dopo il Consiglio Federale: "Gettate le basi per il rilancio del nostro movimento"
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FIGC, le parole di Giovanni Malagò dopo il primo Consiglio Federale: “Gettate le basi per il rilancio del calcio italiano”
All'indomani del primo Consiglio Federale della nuova gestione della FIGC, Giovanni Malagò ha condiviso sui propri canali social un messaggio dedicato all'avvio del nuovo corso della Federazione. Il presidente ha evidenziato l'importanza dell'incontro, sottolineando la volontà di porre le basi per il rilancio dell'intero movimento calcistico italiano.
Il messaggio di Malagò sui social
"Col primo Consiglio Federale del nuovo corso, abbiamo iniziato a gettare le basi per il rilancio del nostro movimento. Fiducia, responsabilità e orgoglio sono i sentimenti che mi animano e che ho condiviso con tutti i consiglieri. Per il calcio italiano!", sono state le parole del presidente della FIGC.
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