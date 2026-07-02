Solomon consiglia il connazionale Khalaili: "Napoli e Inter sarebbero perfette per lui"
Dopo l'esperienza alla Fiorentina, Manor Solomon ha fatto ritorno al Tottenham, anche se il suo nome continua a essere accostato al club viola. Intervistato dal podcast Kick Talk di All In, l'esterno israeliano ha parlato del futuro del connazionale Anan Khalaili, finito nel mirino di Napoli e Inter nelle ultime settimane.
Solomon promuove Khalaili: “Può avere successo in Italia”
Il classe 1999 si è detto convinto che il giovane connazionale sia pronto per il salto in un grande club di Serie A: "Khalaili potrebbe passare all'Inter o al Napoli e sarebbe perfetto per lui. Tutte le grandi squadre lì giocano con un centrocampo a cinque e Anan ha doti fisiche eccezionali, anche per gli standard europei. Ha fatto grandi progressi in Belgio e spero per lui, e credo, che possa avere successo in una grande squadra in Italia".
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