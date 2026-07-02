Zazzaroni: “Il Napoli presenterà Allegri il 14 luglio. Nazionale? Conte non è stato cercato!”

Zazzaroni: “Il Napoli presenterà Allegri il 14 luglio. Nazionale? Conte non è stato cercato!”TuttoNapoli.net
Ieri alle 19:30Le Interviste
di Francesco Carbone
Ivan Zazzaroni ha parlato del nuovo Napoli di Massimiliano Allegri e ha inoltre escluso Antonio Conte dalla corsa alla panchina della Nazionale

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare alcuni dei principali temi del calcio italiano, soffermandosi in particolare sul nuovo corso del Napoli guidato da Massimiliano Allegri e sulle possibili evoluzioni della panchina della Nazionale.

Le parole su Allegri e il futuro della Nazionale

“Allegri arriverà e sarà presentato il 14 luglio. È un Napoli potenziato, un Napoli molto forte”. Alla domanda sul prossimo commissario tecnico dell’Italia, Zazzaroni ha poi chiarito la sua posizione escludendo alcuni nomi: “Conte non è neanche stato cercato. Probabile Mancini, non Conte”.