Tonelli: "Napoli, che rammarico! Era l'apice della carriera, ma ci arrivai già distrutto"

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Lorenzo Tonelli si sofferma sulla sua esperienza al Napoli e sulla sua attuale avventura da allenatore delle giovanili dell'Empoli.

Lorenzo Tonelli, ex difensore del Napoli e oggi allenatore nelle giovanili dell'Empoli, ha rilasciato una bella intervista a Cronache di Spogliatoio: "Per quasi 10 anni ho vissuto con una tendinopatia che mi ha distrutto: la mattina dopo l'allenamento facevo fatica a camminare. Dopo l'infortunio al crociato non ce la facevo proprio più e così ho chiesto all'Empoli di poter iniziare ad allenare. Li ringrazierà per sempre. Mi vedevo in quella veste già da tempo…

Ma il merito è soprattutto di Sarri. Mi ha cambiato la carriera: sono passato da essere un giocatore di Serie C a uno di Serie A. E poi mi ha fatto innamorare di questo lavoro. Iniziare ad allenare per me è stata una liberazione. Era da anni che mi vedevo già ad allenare e gli infortuni mi avevano esaurito. L'unico rammarico per me è Napoli: all'apice della mia carriera ci sono arrivato già distrutto. So bene cosa vuol dire doversi rialzare dai momenti difficili e cerco di insegnarlo ai ragazzi".