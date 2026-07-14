Dove giocherà De Bruyne? Allegri: "Fatemelo prima allenare..."

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Tanti i temi trattati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Allegri ha anche parlato di De Bruyne: "Innanzitutto fatemelo vedere e fatemelo allenare. Di sicuro è un giocatore che sa giocare bene a calcio ed è già un vantaggio. L'anno scorso fino all'infortunio fu un giocatore molto utile al Napoli, poi non so se Conte non lo abbia impiegato nelle posizioni a lui più congeniali. All'andata a Milano fece una buona partita, è un calciatore straordinario".