Malfitano su Gaetano: "Fossi in lui me ne andrei. Come si fa ad accettare prestiti di 6 mesi?"

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione di 'Fuorigioco'.

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “È stato fatto un mercato per cercare di supportare il Napoli verso i posti Champions. Il mio voto è 6.5. Mi meraviglia molto la politica che stanno portando avanti alcuni procuratori, mi riferisco a Gaetano. Ha 24 anni, come si fa ad accettare questi prestiti di 6 mesi. In così poco tempo, se non sei Maradona o Careca cosa puoi dimostrare? Io fossi in lui me ne andrei, direi al presidente: 'Mi devi vendere!".