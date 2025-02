Manna e il super colpo: "E' nato da lontano, noi bravi e determinati a chiudere"

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, affrontando diversi temi legati al mercato azzurro, sia per quanto riguarda la sessione estiva che quella invernale.

Tra i nomi di spicco, quello di Scott McTominay, arrivato a fine estate dallo United e subito protagonista con 6 gol in campionato: “Abbiamo lavorato su giocatori funzionali alla nostra idea e che potessero alzare il livello della squadra. McTominay giocava in un grande campionato e in una squadra gloriosa. È nata da lontano, poi quando abbiamo capito che c’era l’opportunità di prenderlo siamo stati determinati, fortunati e bravi a concretizzarlo".