Manna: "Inter costruita per vincere, noi siamo un club diverso e nulla si distruggerà"

A pochi giorni dal big-match contro l'Inter, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha cercato di ridurre la tensione in vista della sfida di Serie A. Intervenendo ai microfoni di Mediaset, il d.s. ha dichiarato: "Essere in vetta non era un nostro obiettivo iniziale, ma la squadra ha dimostrato grande capacità nel raggiungere questa posizione. Ora vogliamo mantenerla, ma senza disfattismo nel caso non ci riuscissimo. Stiamo gettando le basi per un futuro importante e dobbiamo essere orgogliosi del cammino fatto finora".

Dobbiamo essere orgogliosi e leggeri del percorso fatto e affrontare l'Inter, una squadra costruita per vincere. Credo sia un dato di fatto, non vogliamo scaricare pressione sugli avversari. Noi siamo un club diverso ma ci siamo guadagnati la possibilità di poter giocare questa partita con passione e determinazione. Nulla distruggerà quanto fatto fin qui di buono"