Manna su Conte: "E' sempre un valore aggiunto! Standard molto alto, cerca sempre l'eccellenza"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parkato del tecnico azzurro: "Conte è un valore aggiunto, sempre. Il suo carisma, esperienza e competenza danno sempre qualcosa, in ogni momento, anche in quelli negativi, che capitano. È una persona che cerca sempre l'eccellenza. Lo standard è molto alto, bisogna lavorare in modo corretto, coerente e leale per raggiunge gli obiettivi prefissati".

