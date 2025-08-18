Marazzina racconta Conte: "Già al Siena era maniacale, mi è rimasto impresso un episodio..."

vedi letture

Massimo Marazzina, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di 'DoppioPasso Podcast' e tra i vari temi ha parlato anche di Antonio Conte, suo allenatore in seconda nel Siena 2005/06. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: "Conte era lì nel suo da allenatore, ma faceva il suo come è giusto che sia da secondo. Però aveva voce in capitolo, non era solo quello che metteva giù i cinesini tanto per passare il tempo.

C'è un episodio che mi è rimasto impresso, stavamo facendo Si allontana di 20-30 metri, poi si gira e torna indietro e va dove aveva posizionato i coni. E allora c'era questo cono che era posizionato così, e lui lo sposta di tanto così. Cioè, per farti capire quanto era maniacale... spostato di mezzo centimetro! Lui magari non se lo ricorderà neanche, però a me è proprio rimasto impresso. Ho il flash di questo episodio per la cura del dettaglio, perché alla fine sono i dettagli che fanno la differenza".