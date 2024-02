Marcolin: "Mazzarri salvato dal risultato, il pari forse eviterà l’esonero”

Nel post-partita su Dazn, l'opinionista ed ex calciatore Dario Marcolin ha commentato il pareggio del Napoli col Genoa.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Nel post-partita su Dazn, l'opinionista ed ex calciatore Dario Marcolin ha commentato il pareggio del Napoli col Genoa: "Chi gioca contro il Napoli sta tutto dietro la linea della palla e regala poco spazio, perché ne conoscono la potenzialità. Questo blocca il Napoli, che nel primo tempo fa fatica. Fa possesso palla, ma non incide nella fase finale. Nel secondo tempo, quando va in svantaggio, cambia un po' nella testa e nella velocità dei passaggi, delle posizioni e qualcosa di diverso fa. L'ha fatto anche Mazzarri, che oggi ha fatto giocare seconda punta Ngonge. Non l'aveva mai fatto, prima a destra, e ha messo Lindstrom dall'altra parte. Questo mescolare crea anche negli avversari un po' di scompiglio.

Mazzarri? Fosse stato un risultato negativo, allora potevi cambiare e sarebbe arrivata la botta finale. Con il carattere mostrato negli ultimi minuti invece non credo che arriverà lo scossone a pochi giorni dal Barcellona"