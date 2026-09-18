Marcolin promuove il doppio play: "Mi piace molto il Napoli con Gilmour e Lobotka"
La scelta di Massimiliano Allegri di affidarsi contemporaneamente a Billy Gilmour e Stanislav Lobotka continua a raccogliere consensi. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex centrocampista azzurro Dario Marcolin ha analizzato le caratteristiche della coppia: "Gilmour e Lobotka hanno automatismi importanti da anni, hanno già giocato insieme, si conoscono ed è un vantaggio per il Napoli. Gilmour si alza un po' di più, Lobotka più in costruzione".
Marcolin: "La geometria di Gilmour mi è sempre piaciuta"
Marcolin si è soffermato soprattutto sulle qualità dello scozzese, apprezzandone pulizia e capacità di scegliere rapidamente la soluzione migliore: "Ma a me la geometria di Gilmour è sempre piaciuta. E' un giocatore pulito, che riesce a trovare sempre la giocata giusta, con tempismo, anche quella più semplice". Per l'ex azzurro resta soltanto un possibile limite dal punto di vista fisico: "L'unico difetto, se vogliamo trovarlo, è la statura della coppia, ma a me piace molto come gioca il Napoli con loro due".
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