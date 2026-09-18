Di Napoli: “Il Napoli è un'incognita, ha pochi punti. ADL non sereno con un altro passo falso…”

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Arturo Di Napoli analizza Fiorentina-Napoli e il momento degli azzurri: “Il Napoli trova la Fiorentina nel momento sbagliato”.

Arturo Di Napoli, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, soffermandosi inizialmente sul momento di Vincenzo Italiano, protagonista di un ottimo avvio sulla panchina del Besiktas: “Quando si stabilisce che un allenatore è pronto? Deve per forza vincere coppe o scudetti per andare in una big? Serve coraggio. Abbiamo perso un allenatore che poteva dare qualcosa a qualche squadra italiana. Si sta prendendo quello che è giusto che si prenda. Ce ne sono di tecnici bravi, bisogna solo avere coraggio”. Di Napoli ha poi analizzato la sfida tra Fiorentina e Napoli, in programma al Franchi: “Il Napoli trova la Fiorentina nel momento sbagliato. C'è un po' di entusiasmo che è tornato, la Fiorentina ha una buona rosa. Però il Napoli è un'incognita. Oggi faccio fatica a dare un parere, non è possibile che sia questo il Napoli. Sono pochi i punti, fare un altro passo falso non renderebbe sereno ADL”.

Di Napoli: “La squadra c'è, dobbiamo dirlo”

L’ex attaccante ha parlato anche delle ambizioni del Napoli, sottolineando il ruolo di Aurelio De Laurentiis: “È un presidente ingombrante ma è competente, sa di calcio. Sa quale potenziale ha la squadra. Oggi il Napoli faccio fatica a decifrarlo. La squadra c'è, dobbiamo dirlo”. Spazio poi alla Juventus e a Nick Woltemade: “Non ci dobbiamo subito far abbindolare per un gol. Ma il nostro è un campionato difficile, segnare non è semplice. Poi devi essere supportato dalla squadra, che non vedo ad oggi. Qualcosa ha ma che sia uno su cui fare affidamento faccio fatica a crederlo ancora”. Sulla sfida tra Juventus e Atalanta e sul futuro di Spalletti o Sarri, ha aggiunto: “Credo che dipenda tutto da come fai o no il risultato. La prestazione sarà determinante”. Infine, un'analisi su Roma-Inter e sul confronto tra Lautaro e Malen: “La Roma sta facendo un percorso che parte da lontano, Gasperini ha dato un'identità. Credo che sia oggi una squadra forte, guidata da un allenatore con mentalità e che sa prendersi responsabilità. Gioca contro la più forte del campionato, ma bisogna dimostrarlo di esserlo sempre sul campo. La prestazione della Roma diventa determinante dove può arrivare. Lautaro o Malen? Malen, appena si gira, fa gol. È stato trasformato da Gasperini, davvero”.