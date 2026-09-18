Del Genio: "Vice-Hojlund? Oltre a Lucca, il Napoli può inventarsi queste due alternative"

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Paolo Del Genio si sofferma sull'eventualità di un sostituto di Rasmus Hojlund, andando oltre alla soluzione naturale Lorenzo Lucca.

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della sua trasmissione sull'emittente radiofonica si è soffermato anche sulle possibili soluzioni in casa Napoli per il ruolo di centravanti: "Vice-Hojlund? Ovviamente la prima soluzione è Lucca. Poi se in un momento della stagione dovessero mancare entrambi, si aguzza l'ingegno e ci si inventa altro: le uniche altre due soluzioni credo siano Neres e Giovane, altre non ce ne sono".

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