Del Genio: "Vice-Hojlund? Oltre a Lucca, il Napoli può inventarsi queste due alternative"
Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della sua trasmissione sull'emittente radiofonica si è soffermato anche sulle possibili soluzioni in casa Napoli per il ruolo di centravanti: "Vice-Hojlund? Ovviamente la prima soluzione è Lucca. Poi se in un momento della stagione dovessero mancare entrambi, si aguzza l'ingegno e ci si inventa altro: le uniche altre due soluzioni credo siano Neres e Giovane, altre non ce ne sono".
Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora e la sezione di Radio Tutto Napoli).
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro