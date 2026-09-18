De Biasi: "Allegri insisterà col doppio play, il Napoli può crescere tanto"

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Gianni De Biasi analizza Fiorentina-Napoli: l'arrivo di Vanoli ha restituito morale ai viola, mentre Allegri deve continuare a lavorare sulla crescita.

Il cambio in panchina ha dato una prima scossa alla Fiorentina, ma per Gianni De Biasi il vero banco di prova deve ancora arrivare. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'allenatore ha spiegato: "Il cambio di panchina porta qualche vantaggio e quello principale della Fiorentina è quello legato al morale. Vanoli è riuscito a scuotere le coscienze, ha trovato subito la via per uscire da una situazione imbarazzante. La Fiorentina ha perso la prima con la Roma, ma non ci sta perdere in casa con Frosinone e Torino. Poi per ora Vanoli ha vinto due partite che doveva vincere, con Venezia e Pisa, due partite che è nell'ordine delle cose vincere".

De Biasi promuove il doppio play di Allegri

De Biasi si è poi soffermato sul Napoli e sul lavoro che Massimiliano Allegri deve ancora portare avanti per completare la crescita della squadra. In particolare, l'ex commissario tecnico dell'Albania ha promosso la nuova disposizione del centrocampo: "Sul fronte Napoli, credo che Allegri ha bisogno di far crescere la squadra. La disposizione col doppio play mi è piaciuta e credo che Allegri ci lavorerà ancora tanto".