Padovan: "Il Napoli meritava più punti! Ma perché Favasuli non ha giocato prima?"

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Giancarlo Padovan si proietta al prossimo match tra Napoli e Fiorentina e si dice incuriosito dal vedere Favasuli con più minuti.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: "Chi sta meglio tra Napoli e Fiorentina? Ora iniziano a stare bene entrambe. Il Napoli ha vinto meritatamente contro il Bologna, qualche incrostazione c'è ancora. Vedremo dove potrà arrivare quando recupererà tutti gli infortunati. Per ora sono più o meno alla pari, per umore e livello del gioco. Ma il Napoli ha giocatori migliori, ha una rosa più forte e equilibrati. Non meritava di perdere a Milano contro l'Inter, ha dimostrato di essere a livello Inter. La pausa sarà lunghissima, il pareggio vale davvero poco. La vittoria è l'unica cosa che conta? A Milano ha perso, ma ha giocato molto bene. Io penso che la prestazione valga più del risultato. Dalla prestazione arriva il 90% del risultato. Il calcio è "bastardo", ma se cerchi di essere più bravo nella manovra, nell'iniziativa, hai più probabilità di vincere. Ma il Napoli ha bisogno di vincere per tranquillizzare stupide voci su eventuali esoneri. Così come sta succedendo a Milano o Torino sponda Juve.

Il Napoli ha raccolto meno punti di quanto meritasse? Sì, meritava almeno un punto in più contro l'Inter e anche contro il Como, tutto sommato, nell'ultima mezz'ora il Napoli aveva segnato quel gol, poi annullato. La sconfitta sprizza e spruzza veleno e da questo veleno bisogna stare lontano. Giocatore che mi incuriosisce del Napoli? Favasuli mi incuriosisce. Mi domando perché non abbia giocato prima, ha spinta e propulsione enorme. Mi domando perché bisogna cercare lontano da noi, quando ci sono giocatori di qualità, di forza in Serie B. Mi incuriosisce lui come simbolo di un certo tipo di calcio. E mi incuriosisce dove può arrivare Lucca, che non può essere lo stesso delle ultime giornate. Per quanto non sia un fenomeno, non può essere così sceso nella qualità e gerarchie del Napoli. La realtà è che a parte Hojlund non c'è nessun altro. Mi incuriosisce se Allegri saprà migliorarlo. L'ha voluto Antonio Conte, ha speso tanto. Ha fatto male anche in Inghilterra. Ci spero che faccia bene. Noa Lang è stato protagonista di un atteggiamento non consono, spiacevole, ma il calciatore ha qualità. Noa Lang è più facile da inserire. Può avere un rendimento migliore e superiore da Lucca. Se mi aspetto novità nei convocati di Mancini? Mi aspetto tanti giovani, sconosciuti a noi, Mancini sa trovare i giocatori bravi. Sa convincere come Romano a scegliere la nazionalità italiana. La ricerca del diverso Mancini ce l'ha. Il CT è il più bravo a selezionare determinati giocatori".