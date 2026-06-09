Marianella su Lukaku: "Come alternativa a Hojlund no! Può ancora essere titolare ad alto livello"
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Marianella difende Lukaku: “Può ancora essere titolare in una grande squadra”.
Massimo Marianella, giornalista e telecronista Sky, ha parlato di Romelu Lukaku ai microfoni di 'Calciomercato l'Originale': "Lukaku viene dalla peggior stagione probabilmente in Italia, ma io ho la fortuna di conoscerlo anche personalmente.
E' un ragazzo splendido, è uno degli ultimi numeri 9 di peso calcistico che sono rimasti in circolazione. A fare l'alternativa a Hojlund non ce lo vedo, io credo che abbbia ancora qualche stagione buona da primo attaccante di una squadra anche importante".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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