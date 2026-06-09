Marianella su Lukaku: "Come alternativa a Hojlund no! Può ancora essere titolare ad alto livello"

Marianella su Lukaku: "Come alternativa a Hojlund no! Può ancora essere titolare ad alto livello"TuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 07:00Le Interviste
di Antonio Noto
Marianella difende Lukaku: “Può ancora essere titolare in una grande squadra”.

Massimo Marianella, giornalista e telecronista Sky, ha parlato di Romelu Lukaku ai microfoni di 'Calciomercato l'Originale': "Lukaku viene dalla peggior stagione probabilmente in Italia, ma io ho la fortuna di conoscerlo anche personalmente.

E' un ragazzo splendido, è uno degli ultimi numeri 9 di peso calcistico che sono rimasti in circolazione. A fare l'alternativa a Hojlund non ce lo vedo, io credo che abbbia ancora qualche stagione buona da primo attaccante di una squadra anche importante".