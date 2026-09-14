Marocchi: "Ottimo De Bruyne, ma che succede col rientro di McTominay?"

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Giancarlo Marocchi, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato la prova di De Bruyne di ieri contro il Bologna: "Con Lobotka e Gilmour tutto perfetto. De Bruyne con tre attaccano la porta è l'ideale perché Kdb alla perfezione sa mettere la palla filtrante. Il problema sorgerà quando torneranno McTominay e Anguissa. Allora mi chiedo, come lo gestiremo questo centrocampo col loro rientro? Per sfruttare Kdb devi proteggerlo e avere chi corre verso la porta avversaria e allora a quel punto diventa uno dei migliori del nostro campionato. Ma se per mettere McT togli un esterno offensivo, allora De Bruyne lo limiti e deve un po' arrangiarsi".

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