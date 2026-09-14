De Bruyne in crescita, Bergomi: "Può fare sempre meglio, ma ora mi sta piacendo"

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Giuseppe Bergomi ha parlato a Sky Sport della prova di De Bruyne di ieri contro il Bologna: "Io continuo a pensare che più gioca vicino la porta più diventa incisivo. Ha avuto anche una bella occasione nel primo tempo, col destro nn ha trovato la porta. Ripeto, a me sta piacendo. Anche con l'Arsenal ha preso palla, ha strappato, ha portato palla facendo salire la squadra. Certo può fare sempre meglio".