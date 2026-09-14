Auriemma: "Bologna peggio del Genoa, ma ottimo Napoli ed ora c'è un leader..."

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Prima vittoria casalinga per il Napoli, dopo tre ko di fila, grazie al successo per 1-0 sul Bologna. Ne ha parlato anche il giornalista Raffaele Auriemma, intervenendo nel corso di Stile Tv: "Penso ci sia stata anche la prestazione, non mi aspettavo di trovare un Bologna così... peggio del Genoa, in grande difficoltà. L'allenatore non ha inciso, non ha chi fa gol, ha un solo gol finora e chi vuole salvarsi non può avere questo ruolino di marcia. Tedesco se non fa risultato alla prossima durante la sosta qualche riflessione la proprietà la farà. Ho molto apprezzato il Bologna di Italiano negli ultimi anni, ma ora non ha né testa né coda, e Bologna-Torino sarà già significativa.

Il Napoli ha fatto un'ottima gara comunque perché ha ritrovato un leader finalmente, De Bruyne, si impone anche dialetticamente con i compagni. E' un calciatore diverso da quello dell'anno scorso, annoiato, infortunato, aveva problemi con l'allenatore, lui che conosce bene la macchina sapeva che quel tipo di lavoro non gli dava benefici ed infatti s'è infortunato. Seconda gara consecutiva da titolare, io non me l'aspettavo. Allegri su di lui sta facendo un lavoro meraviglioso, certo non è quello di 10 anni fa altrimenti vincerebbe da solo ma rivedete che lui è entrato nel vivo del gioco in quasi tutte le giocate ed ha sfiorato il gol, tirando frettolosamente. Io sono contento di lui, così come l'anno scorso non lo ero, ma perché non gestiva le fatiche che gli imponeva Conte. Non dimentichiamo anche che mancano 7 giocatori, Allegri deve ancora completare il suo percorso assorbendo ulteriormente una lettura migliore del match".