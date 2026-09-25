Marolda: "Ho una domanda da rivolgere a De Laurentiis davanti a un caffè"

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"Ho una domanda da rivolgere a De Laurentiis davanti a un caffè". L'introduzione è di Francesco Marolda, giornalista, che a Televomero, a Il Bello del Calcio, parla dell'ultimo periodo azzurro e dice: "Ma dopo tutti i soldi spesi e le difficoltà fisiche e gli infortuni che ci sono stati, Adl, ma tu sei così sicuro di riprendere Conte? Se potessi tornare indietro, rifaresti la stessa scelta? Ecco, questo gli chiederei...".

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