Auriemma: “Vorrei chiedere ad Allegri se è convinto di aver preso in mano questo Napoli”

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Raffaele Auriemma analizza il Napoli dopo il pari con la Fiorentina e sottolinea le troppe incognite sulla competitività della squadra di Allegri.

Troppe incognite e ancora poche certezze: è questo il quadro del Napoli tracciato da Raffaele Auriemma dopo il pareggio contro la Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di Tele A, nel corso della trasmissione A tempo scaduto, il giornalista ha analizzato il rendimento degli azzurri mettendo in discussione le ambizioni della squadra rispetto alle aspettative di inizio stagione.

Auriemma: "Ci sono troppe incognite"

Auriemma ha poi sottolineato come la prestazione del Napoli al Franchi abbia mostrato una squadra più attenta al risultato che alla ricerca della vittoria, soffermandosi anche sui dubbi legati al progetto di Massimiliano Allegri: “Il Napoli visto a Firenze vale la Fiorentina. Ho visto una squadra che voleva portare a casa un risultato, ce l’ha fatta con il pareggio. A inizio stagione tutti dicevano che il Napoli era una squadra in grado di poter lottare per lo scudetto con l’Inter. Però ci sono troppe incognite, noi non possiamo giudicare il Napoli una squadra competitiva. Io vorrei sentire Allegri per capire cosa pensa di questa squadra e soprattutto se è convinto di aver fatto la scelta giusta prendendo in mano questo Napoli, che è molto complicato”.