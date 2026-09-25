Ghoulam: “Maradona resta il migliore di tutti i tempi, questo non cambierà mai”

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Faouzi Ghoulam torna a parlare dei grandi campioni del calcio e della corsa al Pallone d’Oro, ribadendo la sua convinzione su Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona resta, per Faouzi Ghoulam, il più grande di sempre. L’ex terzino del Napoli, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato della corsa al Pallone d’Oro e dei giocatori che possono contendersi il prestigioso riconoscimento, soffermandosi anche sul valore di Lionel Messi, Lamine Yamal e Fabian Ruiz.

Ghoulam: “Yamal è il giocatore che oggi ci fa divertire di più”

“Come amico tutta la vita direi Fabian Ruiz, ma togliamolo dalla corsa perché è troppo intimo. Ha vinto tutto da centrocampista. Se non lo dai a lui, lo dai a Messi. Io lo darei a Messi. Come ex calciatore so quanto è difficile giocare ad altissimo livello, ma a quel livello ai Mondiali… Per me il migliore di tutti i tempi è Maradona, questo non cambierà mai. Però a livello calcistico quello che ha fatto quest’estate… Ero in America a vedere i Mondiali, non è normale.

Se non è lui, puoi darlo a Yamal, che è il giocatore che oggi ci fa divertire di più. Però tutti hanno un problema: Messi dicono che non ha giocato in Europa, Rodri non ha giocato con il Manchester City per quasi tutta la stagione, Yamal ha fatto un Mondiale non eccezionale a causa del rientro dall’infortunio, Mbappé ha fatto più gol in Champions, Liga e Coppa del Mondo ma non ha vinto niente, Gvardiol non ha giocato i Mondiali. E Fabian mi dà un po' fastidio che non lo prendono abbastanza in considerazione. Non è normale per quanto è forte”.