Marolda: “Napoli a fine ciclo e strutturalmente debole, sta facendo quello che può fare”

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Ciccio Marolda analizza il momento del Napoli dopo il pareggio contro la Fiorentina e si sofferma sui 7 punti raccolti nelle prime cinque giornate.

Il momento del Napoli dopo il pareggio contro la Fiorentina è stato analizzato da Ciccio Marolda nel corso della trasmissione “Il Bello del calcio”, in onda su Televomero. Il giornalista ha sottolineato le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri, evidenziando la necessità di un rinnovamento della rosa: “Questo Napoli sta facendo quello che può fare, perché è strutturalmente debole. Aveva bisogno di essere ringiovanito e di trovare vivacità”.

Marolda: “Questo è un Napoli a fine corsa”

Marolda si è soffermato anche sui 7 punti conquistati nelle prime cinque giornate, il peggior bottino del Napoli in questo arco di campionato dal 2015/16. Un dato che, secondo il giornalista, va letto alla luce di una differenza sostanziale rispetto a quella squadra: “La differenza è che quel Napoli era in crescita e sarebbe esploso, questo è un Napoli a fine corsa, un Napoli che si dovrà rinnovare”.