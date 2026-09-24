Ghoulam su Favasuli: “Esplosivo, tanta gamba e un bel piede. Il Napoli punterà su di lui”

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Faouzi Ghoulam ha elogiato l'impatto di Costantino Favasuli, sottolineandone qualità atletiche, progressione e margini di crescita.

Costantino Favasuli è una delle note positive emerse in questo avvio di stagione del Napoli. L’esterno azzurro ha attirato l’attenzione con il debutto in Champions League e la prestazione contro il Bologna, impreziosita dall’assist e da alcune giocate di qualità. Anche Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, ha parlato del classe 2004 in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, evidenziandone le caratteristiche e i margini di crescita.

Ghoulam: “Dà un’energia nuova”

Ghoulam ha analizzato le qualità di Favasuli e il possibile impiego nel sistema di gioco del Napoli: “È molto esplosivo, piccolo ma con grandissima gamba, bella progressione, bel piede. Può essere qualcosa in più, però dipende da come lo useranno, a cinque o come esterno alto. Il Napoli difende ancora a cinque anche se parte da quattro, e perdere Giovanni Di Lorenzo nella fase di costruzione alta è un peccato. La fase difensiva è il problema ricorrente. In Italia il minimo errore lo paghi subito, ci vuole tempo ad ambientarsi. Lo vedo brillante, dà un'energia nuova. Negli anni il Napoli punterà su di lui, esprimerà il suo miglior calcio tra 5-6-7 anni”.