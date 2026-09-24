Del Genio: “Allegri, trend negativo! Sapete i punti fatti tra Milan e Napoli nelle ultime 16?”

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Paolo Del Genio analizza il momento del Napoli dopo il pareggio contro la Fiorentina e si sofferma sul rendimento della squadra.

Il Napoli deve cambiare passo. È questo il punto di partenza dell'analisi di Paolo Del Genio, che attraverso il canale YouTube Napolità ha evidenziato le differenze nel rendimento tra la gestione Conte e quella di Allegri, soffermandosi anche sulla necessità di mantenere un atteggiamento più offensivo dopo il vantaggio: “Bisogna vedere i dati. Conte in due anni ha mantenuto la base di 2 punti a partita, perché c’era un’idea. Allegri nelle ultime 10 del Milan e 6 con il Napoli, ha fatto 16 punti. Media di 1 punto a partita”.

Del Genio: "Per vincere tante partite bisogna giocare"

Nel corso del suo intervento, Del Genio ha poi analizzato anche l'utilizzo di Højlund e De Bruyne e la gestione del Napoli dopo il gol: “Non deve abbassarsi dopo il gol e continuare ad attaccare come si fa per segnare il primo gol. Le condizioni in cui vengono messi Hojlund e De Bruyne sono penalizzanti. Ecco perché così pochi tocchi in area. Nel calcio di oggi, il Napoli non credo sia in grado di vincere tutte le partite con prestazioni individuali. Oggi il Napoli ha bisogno di fare un filotto di vittorie: per vincere tante partite bisogna giocare”.