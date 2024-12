Marolda: “L’Infortunio di Buongiorno è la cosa peggiore che potesse capitare al Napoli”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero

"Infortunio Buongiorno? La soluzione più affidabile sarebbe quella di inserire Olivera come terzo centrale, ma questo potrebbe voler dire cambiare posizione a due calciatori. In alternativa potrebbe giocare Rafa Marin con Di Lorenzo e Rrahmani.

Darei una maggiore possibilità allo spagnolo rispetto a Juan Jesus. In ogni caso, in campo deve andare chi dà più affidamento e non bisogna soffermarsi sulle questioni psicologiche. L’infortunio dell’ex Torino è la cosa peggiore che potesse capitare. Ismaijli? Sarebbe un profilo già pronto.

Chi cederei a gennaio? Raspadori per fare cassa e Zerbin con molto dispiacere. In questo momento Mario Rui è un rimpianto, sarebbe servito molto e tenerlo ai margini è un peccato”.