Italia-Belgio, Lukaku non è ancora pronto! van Bommel: “Solo spezzoni al Fenerbahce”
Romelu Lukaku non è ancora pronto per tornare subito protagonista con il Belgio. Alla vigilia della sfida contro la nuova Italia di Roberto Mancini, Mark van Bommel ha fatto il punto sulle condizioni dell’attaccante, trasferitosi in estate dal Napoli al Fenerbahce. In conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico, il commissario tecnico dei Diavoli Rossi ha spiegato perché l’ex azzurro potrebbe non partire dal primo minuto.
van Bommel su Lukaku: “Ha ancora bisogno di un po' di tempo”
Lukaku ha già segnato diverse volte allo Stadio Olimpico, ma il suo passato in questo impianto non sarà sufficiente per garantirgli una maglia da titolare. Van Bommel ha chiarito: “Lukaku ha fatto tanti gol qui, ma non è motivo per schierarlo automaticamente. Ha ancora bisogno di un po' di tempo, al Fenerbahce ha giocato qualche spezzone di partita. Tornerà e non mi preoccupo, avrà modo di giocare”.
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