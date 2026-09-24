Italiano già idolo in Turchia: "Clima pazzesco, sembra la Serie A degli anni '80 e '90"

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Vincenzo Italiano ha conquistato in poche settimane il pubblico del Besiktas. Il tecnico italiano ha raccontato l’entusiasmo trovato a Istanbul.

È già diventato un idolo dei tifosi del Besiktas. A Istanbul, Vincenzo Italiano ha conquistato in poche settimane l’ambiente bianconero, grazie a un avvio che ha acceso l’entusiasmo del pubblico. Al Tüpraş Stadium, a ogni partita, dagli spalti risuonano le note de L’Italiano di Toto Cutugno, diventate ormai un omaggio al tecnico italiano.

Italiano: "Sentire 43.000 spettatori urlare il tuo nome è qualcosa di emozionante"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Italiano ha raccontato le sue prime sensazioni sull’esperienza turca, soffermandosi soprattutto sull’atmosfera trovata a Istanbul: "Qui l’ambiente è straordinario. Stadi nuovi, tutti coperti, enormi, pieni di passione. Mi ricorda il calcio italiano degli anni ‘80 e ‘90, quando c'era una voglia matta di primeggiare, anche da parte dei presidenti. Una sfida giornaliera. L’ultima volta sono entrato in campo e cantavano Toto Cutugno: sentire 43.000 spettatori urlare il tuo nome è qualcosa di emozionante".