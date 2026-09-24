Marolda: "Napoli debole, vecchio e lento: più di questo non può fare"

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Francesco Marolda, giornalista, ha parlato del momento che sta vivendo il Napoli in stagione a Televomero: "Vi dico la verità, io non sono particolarmente spoetizzato da questo Napoli che sta facendo quello che può fare. Il Napoli è strutturalmente debole, lento, vecchio e più di questo non può fare. Hanno consegnato la rosa ad Allegri come a dire: adesso veditela tu, ma non va bene così.

Il Napoli aveva bisogno di essere ringiovanito, serviva velocità e forza nuova e invece ci sono ultratrentenni e giocatori che volevano andare via oltre agli infortunati. Insomma, ci sono giocatori che già da tempo sapevi avrebbero avuto problemi e non sono stati sostituiti".