Sabatini svela: "Italiano aveva chiesto in modo 'sfacciato' 4 colpi, Allegri solo uno..."

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Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato del lavoro di Allegri al Napoli su Youtube, svelando i motivi del mancato arrivo di Vincenzo Italiano che in una fase sembrava in vantaggio sul tecnico livornese:

"Dopo il rendimento di inizio stagione di alcuni, come Lang, Lucca Neres, Allegri non può essere rimasto contento. Così come succedeva con Conte. Mentre in estate Italiano aveva chiesto in maniera troppo sfacciata 4 acquisti, Allegri ha detto: questa squadra si può gestire e poi servirebbe al massimo un altro attaccante se parte Lukaku. Allegri voleva un altro attaccato di esperienza e qualità. Allegri voleva Gabriel Jesus, ecco, lo diciamo. Allegri pensava di poterse cavare con la convinzione tipica di tutti gli allenatori ma ora si ritrova in quale situazione? Che qualcuno lo sta deludendo".