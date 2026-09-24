Modugno: "Chi è partito in nazionale ricorderà le parole di Allegri al Franchi"

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"Chi è partito per la nazionale ricorderà a lungo le parole di Allegri dopo la Fiorentina. Per l'allenatore la squadra non la sente ancora sua ma la sosta servirà anche a questo per sistemare un po' di cose". Lo ha detto Francesco Modugno a Sky Sport con le ultime sugli azzurri: "McTominay è pronto a tornare e ripartire. Sta incrementando il lavoro alla ricerca di una riatletizzazione per rivederlo in campo col Frosinone dopo aver ottenuto l'idoneità sportiva dai medici.

Ma anche Badiashile è quasi pronto e per Allegri può diventare un'opzione anche in caso di difesa a tre. Aspettando il rientro degli altri infortunati. E Neres ha la giocata e il talento per determinare".