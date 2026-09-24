Scotto svela: "Allegri ora non rischia, ma per ADL è sotto esame..."

vedi letture

Il giornalista Giovanni Scotto su Youtube ha commentato l'inizio di stagione del Napoli: "De Laurentiis si dà un mese di tempo per un primo bilancio del Napoli. Sono sotto esame sia i giocatori che l'allenatore, Allegri, che al momento non è in discussione, ma questo vale per oggi e poi per domani si vedrà. Oggi è sotto esame ma non è in discussione. Il pareggio del Franchi non ha messo Allegri in una posizione di pericolo e Adl non sta valutando un cambio in panchina.

Le prossime partite saranno determinanti. De Laurentiis sfruttando i 14 giorni dal Frosinone in poi farà le sue valutazioni. Ci saranno tante partite. Se dovessero però esserci risultati negativi con Frosinone e Roma, partite importanti, allora Adl deciderà cosa fare".