Fedele: "Sono rimasto basito da una frase detta da De Bruyne!"

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Enrico Fedele è intervenuto a Televomero e ha parlato del momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Se oggi facciamo delle proiezioni, significa che il Napoli finirà la stagione a 50 punti in classifica. Occhio al Frosinone che è la rivelazione del campionato e poi c'è il Venezia che gioca bene ma non fa punti. Se le vinci entrambe, fai una media di due punti a partita e quindi faresti 70 punti a fine stagione e quindi vai in Champions.

Ma se noi analizziamo bene l'estate, la società non ha fatto nulla e mi risulta, e quindi è vero, che Allegri avesse detto al presidente che serviva qualcuno. Ma Adl per il momento non poteva fare nulla. Forse il presidente credeva nei miracoli. Allegri già gli aveva detto che serviva uno che segnasse. Lucca non è un cattivo giocatore ma non sta mentalmente bene. Hai visto David? Nella Juve non toccava palla, ora 3 gol in 3 partite in Liga. La squadra è logora. Sono rimasto basito dalle dichiarazioni di De Bruyne che ha detto che è in grande forma...".