Marolda: "Napoli in ritardo sul mercato! Con questa non puoi presentarti in A e Champions"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: "Penso che De Laurentiis facesse un tifo sfrenato per Lucca. Per il Napoli è un peso grosso, deve recuperare e avere una contropartita giusta rispetto a quanto fatto fino adesso. Ha fatto anche un discreto gol, deve migliorare ed è ancora troppo poco per guadagnarsi la fiducia di Allegri. Chi deve comprare il Napoli? La priorità è il centrale di difesa. Il club è un po' in ritardo. C'è un buco da tappare in difesa. Onestamente se ti presenti in Champions e in campionato hai bisogno di un centrale di difesa al fianco di Rrahmani. Arriverà anche un vice Di Lorenzo. Poi tutto dipenderà dalle partenze. E bisogna vedere De Bruyne.

Il futuro di Noa Lang? Sappiamo com'è, deve fare l'esterno. Se fa il terzino come gli è stato chiesto l'anno scorso, non hai a disposizione quel giocatore che hai cercato. Per un gioco che si basa molto sugli esterni, è importante avere dei cambi di gioco da destra e sinistra. Uno dei migliori infatti è stato Spinazzola. E quindi serviranno anche degli esterni. Ma il Napoli deve ancora vendere, sta pagando i guasti degli ultimi due mercati. Servono i gol degli esterni? È un tasto dolente. L'anno scorso il Napoli ha subito tanto e segnato poco. Hojlund non può fare tutto. Ha bisogno di esterni che facciano gol e McTominay che faccia come l'anno scorso. Chi si sta rinforzando meglio tra i rivali del Napoli? Certamente la Fiorentina sta facendo un buon mercato. La Juventus, l'Inter e il Milan non stanno prendendo il largo. Ci sarà concorrenza per i primi quattro posti.

Obiettivi Napoli? L'importante è entrare tra le prime quattro e fare meglio in Champions. Poi se arriva un trofeo per festeggiare i 100 anni, tanto di guadagnato. Ora è prematuro fare previsioni. Nessuno arriva preparata bene nelle prime giornate di campionato. L'Inter parte da una base solida, ma Milan e Juventus non mi hanno impressionato. I valori restano quelli della scorsa stagione".