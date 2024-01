Marolda stronca Rapuano: “Napoli-Inter meritava un arbitro migliore”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “La partita in genere non mi è piaciuta, ma considerando lo stato della squadra e l’avversario la gara è stata di buon livello e giocata anche nel solo modo possibile. La prima idea è stata limitare i nerazzurri. Io penso che un evento simile meritasse un arbitro migliore.

Il problema è stata la gestione della gara da parte del direttore di gara: dopo aver concesso diversi interventi da giallo nel primo tempo, non puoi cambiare completamente metro nella ripresa.

Fallo di Simeone? Ha peccato di inesperienza.

Reazione di Mazzarri? Sarà dispiaciuto anche lui per non essersi presentato alla premiazione, ma capisco anche la reazione emotiva all’episodio di un allenatore che lavora 18 ore al giorno.

Mercato? Quello del Napoli non è di semplice riparazione, ma qualcosa di più”.