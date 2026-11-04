Marolda tuona: "Napoli disastroso! McTominay sempre tra i peggiori in campo"

Francesco Marolda critica la condizione atletica del Napoli, soffermandosi su McTominay, e punta il dito sugli infortuni

Francesco Marolda, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Stile TV, nel corso della trasmissione Salite sulla Giostra, per analizzare il difficile momento del Napoli alla vigilia della sfida di Champions League contro il Porto. Marolda ha evidenziato soprattutto le difficoltà atletiche della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi sul rendimento di Scott McTominay, sull'emergenza infortuni e sulle responsabilità dello stesso allenatore.

Marolda: "Il Napoli non corre, McTominay tra i peggiori. Allegri ha una colpa su tutte"

"Se c’è una cosa che al Napoli non riesce, è resistere per una partita intera e correre per più di un tempo, e questo non è per niente rassicurante. Il Porto ama giocare nella trequarti degli avversari e il Napoli deve evitare di averlo alle porte dell’area di rigore. Il Napoli è distrutto, è un disastro per le assenze e, quando cambi, chi gioca non riesce a dare le certezze del titolare. McTominay, da quando è rientrato, non ha fatto una gara buona, è sempre stato uno dei peggiori in campo. Ed è in una condizione atletica precaria e quindi, anche nei suoi uomini migliori, il Napoli in questo momento non è al meglio.

Il Napoli non corre e non puoi concedere un tempo agli avversari, neanche a una squadra di categoria inferiore, non solo al Porto. Allegri ha le sue colpe, una su tutte: aver accettato il Napoli in queste condizioni. L’allenatore esperto, se non ha i giocatori, non può nulla. Il Napoli è in riserva su ogni posizione, ogni altro allenatore avrebbe chiesto giocatori ed è in un vortice da cui non riesce a uscire", le parole di Francesco Marolda.