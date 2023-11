Martino: “Incuriosito dal Mazzarri 2.0, non dormirà per trovare soluzioni al tour de force”

"Cosa ha detto Mazzarri a Osimhen? Forse di seguirlo perché con lui farà 30 gol anche se il campionato è già iniziato".

Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a ‘Radio Goal’, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sono incuriosito per questo Mazzarri bis, è stato tutto sorprendente e c’è già voglia di vederlo all’opera. L’amarcord funziona sempre, è bello ricordare le pagine davvero importanti di quel Napoli targato Mazzarri. Forse subito dopo lo Scudetto sono state quelle tra le più belle, perché sono state quelle che non immaginavi. Era un Napoli che arrivava dalla Serie C e Serie B e per la prima volta arrivava in Champions a vincere contro squadroni, è un ricordo davvero indelebile. Però bisogna vedere il Mazzarri 2.0 come sarà, qui c’è davvero un’incognita.

Cosa ha detto Mazzarri a Osimhen? Forse di seguirlo perché con lui farà 30 gol anche se il campionato è già iniziato. Non so se ce la farà ad essere titolare con l’Atalanta, sicuramente sarà disponibile ma non al massimo della condizione. In quel ruolo, anche se Osimhen è insostituibile, Mazzarri avrà l’imbarazzo della scelta perché il Jack che abbiamo visto ieri è difficile privarsene. E’ davvero in un momento di forma ottimo, anche Raspadori potrà trarre vantaggi dalla cura Mazzarri così come il Cholito.

Simeone? Ricordiamo tutte le prestazioni dell’anno scorso, perché appena entrava faceva gol. La situazione era simile, forse con un minutaggio leggermente superiore ma era lui che si segnalava con i gol che faceva.

Quattro big match uno dopo l’altro? Si può decidere un’intera stagione, in senso positivo o negativo in questa 4-5 gare, includendo quella fondamentale con il Braga. Certo che il Real Madrid sarà incerottato, mancheranno forse i più forti anche se hanno una rosa fortissima. Dovrà rimboccarsi le maniche Mazzarri, che già è arrivato stanchissimo per non aver dormito per i summit con il presidente. Ora non dormirà per pensare a qualche alchimia per lanciare il Napoli in questo tour de force delicatissimo. Sicuramente ci sarà molto entusiasmo, sperando che la risoluzione di questa incognita sia quella che piaccia ai tifosi del Napoli”.