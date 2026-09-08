Materazzi avvisa l'Inter: "Se al Real concedi le chance del Napoli, è dura salvarsi"

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Materazzi avvisa l'Inter e incorona Curtis Jones: "Contro il Real servono i ritmi del Napoli"

L'ex difensore nerazzurro Marco Materazzi, intervistato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il prestigioso incrocio di Champions League tra Real Madrid e Inter offrendo spunti di riflessione che toccano da vicino anche le recenti vicende del Napoli. Nel mettere in guardia la formazione di Cristian Chivu dalle insidie del Bernabéu, il campione del mondo ha richiamato l'attenzione sulla fase difensiva vista nell'ultimo match di campionato a San Siro: "L'Inter non deve permettere tanti tiri, anche in porta, come contro il Napoli: se li concedi al Real, è dura che ti salvi".

Il complimento a Curtis Jones e il paragone con Scott McTominay

Nel corso del suo intervento, Materazzi ha speso parole di grande elogio per l'impatto di Curtis Jones nel centrocampo nerazzurro, chiamando in causa come metro di paragone proprio il leader del Napoli Scott McTominay, attualmente ai box per l'intervento all'aritmia. "Molto bene Jones. Non ha il fisico di un McTominay, ma si butterà su tutti i palloni ed è intelligente, salta l'uomo: si vede che ha giocato in un grande club", ha chiosato l'ex centrale, confermando come lo scozzese rappresenti ormai il punto di riferimento assoluto nel ruolo per l'intero panorama della Serie A.