Lavezzi: "Il Napoli si è difeso troppo contro l'Inter. Allisson mi piace molto"

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Ospite d'eccezione a Sant'Anastasia per un evento commerciale, Ezequiel "El Pocho" Lavezzi è tornato a parlare del legame indissolubile con la piazza partenopea e dei temi caldi in casa azzurra. L'ex attaccante argentino ha analizzato con lucidità il recente e movimentato 3-2 di San Siro contro l'Inter, individuando l'errore tattico commesso dagli uomini di Allegri nel secondo tempo: "Il Napoli ha fatto una bella partita, però penso che dopo il secondo gol si sono messi un po' dietro e lì hanno accusato". Un calo d'baricentro che, unito al carattere e alla caratura dell'Inter guidata da un super Lautaro Martínez, ha finito per penalizzare oltremodo i partenopei.

L'investitura sul giovane brasiliano e l'amore eterno per i napoletani

Tra i passaggi più significativi dell'intervista spiccano le parole spese per Alisson Santos, da molti indicato come suo naturale erede per caratteristiche e straripanza nell'uno contro uno. "Ha quella cosa di puntare l'uomo, l'ho visto e mi è piaciuto molto: penso sia un giocatore che può dare tanto ad Allegri e alla squadra", ha confidato il Pocho, pur rimanendo cauto sulle etichette del futuro. Infine, Lavezzi ha riservato un pensiero di profondo affetto per il club e la tifoseria: "Al Napoli auguro tutto il meglio, per me mi auguro solo di stare bene in famiglia e veder crescere mio figlio. Ringrazio i napoletani per tutto l'amore che continuano a darmi".