Mazzarri: "Dimissioni? No! Fatto il 77% di possesso. Pure Garcia ha avuto difficoltà"

Nella conferenza stampa odierna dopo il pari col Genoa, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è stato interrogato anche sulle possibili dimissioni

Il Napoli è decimo, eliminato dalle riserve del Frosinone in Coppa, pensa alle dimissioni? "No, perché sapevo le difficoltà. Dimenticate che anche Garcia non era l'ultimo arrivato, se era in difficoltà pure lui... mica è uno di serie B, per dire, quindi le difficoltà erano oggettive. Sono venuto, ho trovato qualche difficoltà in più ma analizzando le partite e i dati, 77% di possesso e tanti tiri in più, ma se è sempre così non è che ho la bacchetta magica e metto al palla all'incrocio. Se avessi la sensazione che i ragazzi non mi seguissero allora potrei pensare alle dimissioni, ma ho sentito anche le parole di Di Lorenzo e di altri. Poi ci sarà qualche scontento. Mi hanno fatto piacere le dichiarazioni di Zerbin, non giocò col Frosinone e si arrabbiò, poi lo feci giocare, ma non cambia la sensazione che ho".