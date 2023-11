Mazzarri due anni fa: "Napoli mi è rimasta nel cuore, magari un giorno ci rincontreremo"

Luglio 2021. Due anni fa. Walter Mazzarri interviene ad un convegno su Diego Armando Maradona

Luglio 2021. Due anni fa. Walter Mazzarri interviene ad un convegno su Diego Armando Maradona: "Napoli mi è rimasta nel cuore, ho vissuto quattro anni indimenticabili con le prime soddisfazioni a livello europeo dell'era De Laurentiis contro squadre giganti. Ci furono risultati eclatanti. La gente di Napoli ha un cuore grande come una casa. De Laurentiis è lungimirante, una persona molto intelligente, anche dopo di me il Napoli è rimasto ad alti livelli, una realtà internazionale.

Tornando indietro lascerei Napoli? Ci sono momenti in una carriera, i giocatori li avevo creati quasi tutti io, con me sono diventati campioni, prima c'era chi veniva da Brescia e Palermo e il Pocho era un po' in difficoltà. Ma quando tiri fuori tutto da loro o cambi allenatore o gruppo. Certo sarebbe stato meglio restare, ma dopo di me e grazie a me il Napoli iniziò a comprare giocatori dal Real Madrid. Non si torna indietro, Napoli mi è rimasta nel cuore, un giorno chissà magari ci potremmo rincontrare".