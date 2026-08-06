Mercato fermo? Caiazza: "Non è strategia, altrimenti dopo Gutierrez compravi..."
Calciomercato Napoli, non si sbloccano le operazioni in uscita
Il Napoli ha venduto Miguel Gutierrez incassando 30mln di euro, ma in entrata non si sono ancora sbloccate le operazioni. Ne ha parlato il giornalista Salvatore Caiazza nel corso di Canale 8:
"Non credo sia una strategia, ma è un'attesa per certe operazioni. Se fosse strategia, una volta venduto Gutierrez e incassata la cifra allora ti porti a casa Favasuli che può fare il terzino su entrambe le corsie ed è Under, oppure metti mano al difensore e se non sei convinto di Badiashile torni su Gatti, ma tra 16 giorni inizia il campionato e devi muoverti. Lukaku? Si sente un attaccante di livello europeo e titolare, il Napoli per me l'ha già tolto dal monte ingaggi...".
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