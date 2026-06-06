Milan, chi dopo Allegri? Damiani fa il nome: "Mi auguro di vedere Conte"
Oscar Damiani, operatore di mercato, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb.com per parlare dei temi principali della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.
Un commento sul calendario di Serie A 2026/27
"Prima o pol si dovranno affrontare tutte. Però le partite di cartello all'inizio destano interesse verso il campionato".
Che mercato si aspetta?
"Le cifre per i giocatori importanti sono alte. Non ci saranno grandi operazioni ma investimenti per il futuro".
Possibili colpi alla Vardy o Modric?
"Mi preoccupa che siano ultra trentenni. Il futuro è dei giovani che negli altri sport fanno la differenza. Non abbiamo fantasia, conosciamo poco il mercato. I giovani bravi vanno in altri campionati".
Nazionale: chi per la panchina?
"Stimo Baldini ma vorrei un allenatore con un pedigree importanti. Non andiamo al Mondiale da troppo tempo".
Italiano al Besiktas dopo aver sfiorato il Napoli.
"Un po' mi sorprende anche se il calcio turco è diventato importante".
E il Milan?
"Manca un direttore ma da milanista dico che sono troppi a pensare. Per quanto riguarda la panchina mi auguro di vedere Antonio Conte. Un allenatore coi fiocchi".
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