Ministro Abodi: "Talento nel calcio c'è, lo dimostra l'U17. Che venga compreso dai più grandi"

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Andrea Abodi, Ministro dello Sport, rilancia il calcio italiano: talento c'è, servono riforme e competitività.

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine dell'evento dei WEmbrace Games, ha parlato della situazione del calcio italiano ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono aspetti della famiglia del calcio che contuinano ad essere molto competitivi, significa che il talento c'è. Bisogna sempre cercare di migliorare, siamo sempre lì in tante discipline. Lo sport in Italia riesce ad essere vincente e speriamo di renderlo convincente, ossia praticato diffusamente".

Sulle preferenze riguardo al futuro commissario tecnico

"Direi che qualunque risposta sarebbe male interpretata. Dico solo che lo spirito di Silvio Baldini e dei r agazzi scesi in campo sia di ispirazione per quelli che verranno. Abbiamo la Nazionale nel cuore e vorremmo che arrivasse sempre alle competizioni internazionali con quella passione, quella voglia di arrivare in fondo all'obiettivo"

È stato chiesto un parere circa una eventuale ineleggibilità di Giovanni Malagò

"Abbiamo fatto quel che ci è stato chiesto di fare dal Parlamento. Aspettiamo, chi ha titolo per esprimere un parere tecnico lo faccia. Nel rispetto dei tempi e dei titoli. Noi facciamo il nostro dovere, che è quello di raccogliere pareri".

Verso le elezioni del nuovo presidente federale

"Per me l'appuntamento elettorale è una tappa di transito di qualcosa che deve succedere. Non è in quel giorno che si determinano le condizioni ma mi auguro che da quel giorno qualcosa cambi rispetto al passato. Serve recuperare lo spirito, puro, semplice e naturale. Che nello sport aiuta sempre a ricominciare. L'auspicio è tornare competitivi ai massimi livelli e non solo a livello giovanile. La vittoria dell'Euro U17 è la dimostrazione che il talento c'è e mi auguro che questo venga compreso a livelli anagraficamente superiori e a livelli calcisticamente superiori. Chiunque sia il presidente avrà l'attenzione e il rispetto dovuto ma l'importante è che i problemi irrisolti trovino una soluzione".