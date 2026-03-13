Modugno su Alisson: "Non ci vedo nulla di Kvara. Faccio un altro paragone"

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato a ‘Il Bello del Calcio’, programma in onda su Televomero, affrontando vari argomenti legati all'attualità del mondo Napoli.

"Il 4-1-4-1 con i 'fab 4'? Resto della mia idea: considero quello di Conteun tentativo meraviglioso, basato sul voler far giocare i più bravi tutti insieme. Considera che, in tutto il 2026, il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in 4 occasioni. Inevitabilmente gli infortuni hanno influito sulla stagione.

Alisson Santos? A me piace proprio assai, è un calciatore meraviglioso per il nostro campionato, però di Kvara non ci vedo niente. Se devo indicare un giocatore che gli somiglia, dico Chiesa, perché ha la qualità rara di spostare e calciare il pallone in pochissimo tempo. Il Napoli lo riscatterà a 20 milioni, ed è un grande affare.

Meret titolare contro il Lecce? Secondo me è una possibilità. Giovane titolare al posto di Elmas? Le parole di Conte su Elmas sono cassazione: dopo quello che ha detto, non può non farlo giocare."